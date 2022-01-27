الشركات الناشئة بالمنطقة تجمع 2.82 مليار دولار استثمارات في 2021

جمعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمارات بأكثر من 2.82 مليار دولار عبر 639 صفقة خلال العام الماضي، مما يعد رقما قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن "ومضة".

كما شهد عام 2021 أول استثمار مباشر لكل من صندوق سوفت بانك و Sequoia Capital في عدد من الشركات الناشئة بالمنطقة، وكان 2021 عاماَ استثنائياً بكل المقاييس بالنسبة لمجتمع الشركات الناشئة وقطاع التكنولوجيا في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات وحجم التمويل.

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وبحسب التقرير، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تحافظ على مكانتها كأكثر الدول العربية نشاطاً من حيث حجم الاستثمارات وعدد الصفقات، إذ حصلت الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها على 1.46 مليار دولار عبر 196 صفقة.

فيما حصلت الشركات الناشئة التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها على 647 مليون دولار خلال 138 صفقة تمويلية. وجاءت مصر في المركز الثالث حيث جمعت الشركات الناشئة بها على 445 مليون دولار عبر 146 جولة تمويلية. لتحتل تلك الدول الثلاث مجتمعة على 75% من عدد الصفقات و87% من إجمالي قيمة الاستثمار.

كما شهدت بيئة ريادة الأعمال في دول أخرى مثل البحرين وتونس وقطر نشاطا ملحوظا في ظل زيادة عدد الحاضنات والمسرعات والتي تلعب دوراً هاماً في توفير التمويل للشركات الناشئة.

وجاءت أبرز الصفقات التمويلية لعام 2021 من نصيب شركتي iMile و BitOasis، والتي أسستها نساء، إذ جمع كلاهما 40 مليون دولار و30 مليون دولار على التوالي. كما جمعت "ترجمة" أكبر مبلغ بين الشركات الناشئة التي أسستها نساء خلال جولة غير معلنة بقيادة "Amethis Finance"، وفقاً لـ"ومضة".

على الرغم من ذلك، لا تزال حصة الشركات الناشئة التي تأسست على يد نساء من إجمالي حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة بالمنطقة ضئيلة جداً بالمقارنة بتلك التي أسسها رجال.

إجمالاً، حصلت الشركات الناشئة التي أسستها النساء على 34.6 مليون دولار فقط، ما يعادل 1.2% من الإجمالي الذي تم جمعه عبر 52 صفقة خلال العام الماضي. وحصلت الشركات الناشئة التي أسسها فريقاً من الرجال والنساء 210 ملايين دولار من خلال 61 صفقة، وفقاً لتقرير "ومضة" السنوي للاستثمار الجرئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانب آخر، حصلت الشركات الناشئة التي أسسها رجال على 91.5% من إجمالي التمويل لعام 2021، ما يعادل 2.87 مليار دولار تم جمعها عبر 526 صفقة، من بينها الجولة الاستثمارية البالغة 415 مليون دولار والتي حصلت عليها شركة كيتوبي للمطابخ السحابية والتي تعد أكبر جولة استثمارية حققتها شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.

تحتل دولة الإمارات المركز الأول من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة لمؤسسات نساء، فقد حصلت الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها استثمارات بقيمة 187 مليون دولار عبر 46 صفقة خلال العام الماضي.

فيما حلت السعودية في المرتبة الثانية حيث جمعت الشركات الناشئة التي تأسست على يد فريق من الرجال والنساء نحو 14 مليون دولار خلال 9 صفقات. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات قاربت على 12 مليون دولار عبر 20 صفقة.

وكانت Flat6Labs، ومقرها مصر، المستثمر الأكثر نشاطاً في بيئة الشركات الناشئة التي أسستها نساء ومثيلاتها ممن أسسها فريق من الرجال والنساء.