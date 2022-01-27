.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين تتجه لتفكيك "إيفرغراند" لسداد مستحقات الدائنين

  • الخط
اقتصاد الصين

الصين تتجه لتفكيك "إيفرغراند" لسداد مستحقات الدائنين

عدم وضوح الرؤية حول الخصم الذي سيضطر الدائنون لتحمله وسط تعثر الشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تدرس السلطات الصينية اقتراحًا لتفكيك مجموعة إيفرغراند الصينية من خلال بيع الجزء الأكبر من أصولها باستثناء وحدات إدارة العقارات والسيارات الكهربائية المدرجة بشكل منفصل، وفقًا لمصادر بلومبرغ.

ومن المحتمل أن تقوم مجموعة شاينا كيند اChina Cinda لإدارة الأصول، وهي شركة مملوكة للحكومة تدير ديونا معدومة، بالاستحواذ على أي أصول عقارية غير مباعة، خاصة أنها من الدائنين الأساسيين لإيفرغراند.

وسيتم استخدام عائدات مبيعات الأصول لسداد مستحقات الدائنين، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي درجة ستضطر البنوك وحملة السندات إلى قبول خصم على مطالباتهم.

إيفرغراند تحذر دائنيها من الإقدام على هذه الخطوة! قصص اقتصادية اقتصاد الصين إيفرغراند تحذر دائنيها من الإقدام على هذه الخطوة!

ولا تزال شركة إيفرغراند تحاول تهدئة الغضب المتزايد بين دائنيها في الخارج، الذين هددوا باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطط المطور الصيني المحاصر لإعادة هيكلة الأعمال.

وتطلب الشركة الآن من حاملي السندات الدوليين منحها "مزيداً من الوقت" للعمل على خطة إعادة الهيكلة، وفقاً لإفصاح في بورصة هونغ كونغ هذا الأسبوع.

نظراً لحجم إيفرغراند وعدد أصحاب المصلحة و"تعقيد الموقف"، ستحتاج "الشركة" إلى مزيد من الوقت للنظر بشكل كامل في عدد الحلول المحتملة وتقييمها ووزنها بشكل شامل قبل أن تتمكن من المشاركة بشكل مسؤول في مفاوضات موضوعية مع الدائنين في الخارج "، وفقاً لما ذكرته الشركة في الإفصاح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن بعد دحر الحوثي.. مشاهد من مديرية حريب في اليمن
اكتشف المزيد