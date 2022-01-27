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"السلام" البحريني يستحوذ على أعمال التجزئة المصرفية لـ "الإثمار"

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مصرف السلام البحريني
بنك الإثمار
اقتصاد البحرين

"السلام" البحريني يستحوذ على أعمال التجزئة المصرفية لـ "الإثمار"

تتضمن الصفقة الاستحواذ على ملكية "الإثمار" في بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك السلام البحريني عن اتفاقه على صفقة استحواذه على الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار (قطاع التجزئة للعملاء الأفراد).

وتتضمن الصفقة الاستحواذ على إجمالي ملكية الإثمار القابضة في كلٍّ من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة.

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ويأتي هذا الإعلان امتدادا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفيْن في أكتوبر2021، ولا تزال الصفقة خاضعة لموافقة مساهمي شركة الاثمار القابضة وتوقيع الاتفاقيات النهائية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ومن المقرر أن يواصل بنك الإثمار دوره كمؤسسة مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعد هذه الصفقة الإستراتيجية.

وسيحافظ بنك الإثمار على عملياته المصرفية كبنك إسلامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال الأعمال المصرفية للشركات وما يتعلق بها من خدمات، وسيستمر كشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة الإثمار القابضة.

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