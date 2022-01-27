"الدرع العربي" تقدم التغطية التأمينية لـ"الأهلي السعودي" بـ 215.1 مليون ريال

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي" عن التعاقد مع البنك الأهلي السعودي، طرف ذو علاقة، لتقديم التغطية التأمينية.

وقالت "الدرع العربي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن القيمة المبدئية لإجمالي الأقساط المكتتبة في العقد نحو 215.15 مليون ريال، لمدة سنة واحدة، اعتباراً من مطلع يناير 2022.

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وتوقعت "الدرع العربي"، أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد خلال العام الجاري.

وأشارت إلى وجود علاقة مباشرة مع البنك الأهلي السعودي، لأنه يعتبر المساهم الأكبر في الشركة ويملك ما نسبته 11.2% من أسهم شركة الدرع العربي، موضحة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.