"صناعة الورق" تسترد مصنعها في المغرب
بعد نزاع قضائي ممتد من عام 2019
أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، اليوم الخميس، عن تلقيها رسالة من محاميها تفيد باسترداد مصنعها في المغرب ورجوع ملكيته كاملة إلى "صناعة الورق"، بعد نزاع قضائي ممتد من عام 2019.
كانت "صناعة الورق" قد حصلت على حكم قضائي لصالحها من المحكمة التجارية بالمملكة المغربية يقضي بفسخ عقد البيع العرفي الموقع بين المشتري والشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي، المملوكة للشركة السعودية لصناعة الورق.
وذكرت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، أن المصنع تم استلامه بحضور كل من محامي الشركة ومفوض قضائي من المحكمة التجارية وبحضور خبير هندسي.
وأضافت أن العمل جار على الرفع للجهات القضائية للمطالبة بالتعويضات والمصاريف من المدعى عليهما استناداً إلى الحكم الصادر بحقهما.
وأكدت "صناعة الورق"، أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمحافظة على مصالحها وحقوق مساهميها.
وأوضحت أن الأثر المالي سيكون إيجابياً على القوائم المالية للشركة.
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