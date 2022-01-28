الجرافات البحرية للعربية: نتطلع لعمليات استحواذ جديدة عالمياً في 2022

قال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، إن شركته في محادثات حالية مع شركات كبرى حول العالم من أجل عمليات اندماج واستحواذ.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع والتنوع على مستوى الاقتصاد والأنشطة والأسواق، وهذا سيكون له أثر في التغلب على الصعاب.

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وتابع: "بدأنا التحدث ودخلنا في مفاوضات مع شركات كبرى على مستوى العالم، وسيكون هناك مزيد من الاستحواذ. ننتوقع العام الجاري أن يكون هناك أخبار إيجابية".

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة العام الماضي، كان سببها الرئيسي الاستحواذ على شركة الإنشاءات البترولية، وهو ما ساهم في تآزر كبير بين أعمال الشركتين ما أدى إلى تخفيض التكاليف وكان لهذا الأمر دور أساسي في نمو الأرباح الاستثنائي للشركة في 2021.

وأوضح أن نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي جاءت مناصفة بين أعمال النفط والغاز والأعمال البحرية.

وتابع: "العام الماضي كان عاما استثنائيا، واستراتيجية الشركة استثنائية. المزيد من التآزر بين أعمال الشركتين سيحدث في 2022.. الدمج بدأ في مارس الماضي، لكن بدأ جني ثماره في الربع الأخير من العام الماضي. وسيكون هناك مزيد من النمو لخطط الشركة التوسعية القائمة على المزيد من الاستحواذ والدمج في الأسواق العالمية والأسواق المحلية".

وتضاعفت أرباح شركة الجرافات البحرية 8 مرات خلال عام 2021 لتسجل أرباحاً بلغت مليار درهم.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 48% لتصل إلى 500 مليون درهم ، وذلك مقارنة مع الربع المماثل من 2020.

وفازت الشركة بخمسة عقود في الأشهر الثلاثة الأخيرة بقيمة 15.2 مليار درهم.

وتجاوز حجم العقود الحالية للشركة 40 مليار درهم في 8 مناطق حول العالم، منها دول الخليج والشرق الأوسط إضافة إلى مصر وشمال إفريقيا وغيرها.