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تويوتا تتربع على عرش مبيعات السيارات في العالم

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تويوتا تتربع على عرش مبيعات السيارات في العالم

فولكسفاغن الألمانية جاءت في المركز الثاني

دبي - العربية.نت

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اعتلت شركة تويوتا اليابانية قائمة مبيعات السيارات في العالم خلال عام 2021، في انعكاس لمدى قدرة الشركة العملاقة على الحفاظ على حجم الإنتاج رغم اضطرابات سلاسل التوريد والشحن خلال العام الماضي.

ذكرت الشركة اليابانية أن مبيعاتها، التي تتضمن أيضاً فروعها دايهاتسو موتورز وهينو موتورز، ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 10.5 مليون سيارة خلال العام الماضي.

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن شركة فولكسفاغن الألمانية جاءت في المركز الثاني، حيث بلغت مبيعاتها 8.88 مليون سيارة خلال العام.

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تتصدر تويوتا مبيعات السيارات العالمية في 2021 للعام الثاني على التوالي، بعدما تصدرت القائمة في 2020، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ذكرت بلومبرغ أن قدرة تويوتا على مراقبة سلاسل التوريد وتوفير أشباه الموصلات اللازمة لصناعة السيارات أتاحت لها إنتاج وبيع أعداد قياسية من السيارات خلال العام الماضي، في حين تراجعت مبيعات فولكسفاغن في 2021 إلى أدنى معدلاتها خلال عشر سنوات، بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد.

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