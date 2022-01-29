"فيليبس" تستعرض حلولها الذكية بقطاع الرعاية الصحية

أكد فينشينزو فينتريشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أن شركة فيليبس تقدم أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتمحورة حول المرضى لدعم التشخيص الدقيق والرعاية المتصلة خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022.

أضاف فينتريشيلي أن فيليبس تستعرض خلال المعرض دور التحول الرقمي والاتصالات والأنظمة الذكية وارتباط التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، في المساعدة على تحقيق الطموحات باعتماد نظام رعاية متمحور حول المرضى.

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وتشتمل المعروضات على الحلول الشاملة والمتكاملة والقائمة على الذكاء الاصطناعي من فيليبس، وذلك في مجال التصوير الشعاعي وطب القلب والأورام والعناية المركزة، والتي تُعزز من دقة الرعاية الصحية وتجعلها أكثر قدرة على التنبؤ والتخصيص مع زيادة إمكانية الوصول إليها، إلى جانب تحسين تجربة المريض والأطقم الطبية.

عبر فينتريشيلي في بيان صحفي عن اعتقاده بأنّ التحوّل الحقيقي لقطاع الرعاية الصحية يتطلب إعادة رسم ملامح القطاع سواءً داخل المستشفيات، أو حتى في مجتمعات المرضى وفي منازلهم، ما يعني ضرورة الانتقال من منهجية الرعاية المرضية إلى منهجية الرعاية الصحية، حيث تأتي الوقاية على رأس قائمة الأولويات.

وينطوي هذا على ضرورة التركيز على الوقاية والعافية، مع اعتماد سياسة تقوم على عدم الإدخال إلى المستشفى في حال كان يُمكن تثقيف المرضى ودعمهم بحيث يتسنى لهم الحصول على الرعاية في منازلهم تحت إشراف مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بهم.

ويتعلق الأمر بإيجاد طرق مبتكرة لدعم مزودي الرعاية الصحية في المستشفيات لتقديم خدمات أفضل لهم ولمرضاهم، إضافةً إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإطلاق العنان لخبرة مزودي الرعاية الصحية من خلال تقليل المهام المملة وربط السجلات الطبية بالبيانات، مما يتيح توسيع نطاق الرعاية إلى خارج المستشفى والتواصل مع المرضى في جميع مراحل علاجهم.