انخفاض أرباح "زين السعودية" 17.7% في 2021 إلى 214 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الموحدة السنوية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 17.69% في العام 2021، إلى 214 مليون ريال، مقابل 260 مليون ريال أرباح العام 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 22%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 10.28%؛ وجاءت هذه الزيادة في التكلفة نتيجة عكس بعض المخصصات خلال العام 2020 بمبلغ 484 مليون ريال.

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كانت الإيرادات مستقرة على الرغم من الأثر التراكمي لجائحة كورونا، والذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لأداء العمرة. وقد تم تعويض هذا الانخفاض بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 247 مليون ريال.

وأشارت إلى انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ قدره 409 ملايين ريال ويعود ذلك إلى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأميركي (ليبور). وكذلك من خلال إعادة هيكلة الديون التي تمت خلال الربع الرابع من العام 2020 والربع الأول من العام 2021 على الرغم من مكاسب تعديل اتفاقية تمويل المرابحة خلال الربع الثالث من العام 2020 والبالغة 136 مليون ريال.

وقالت "زين السعودية"، إنها سجلت للمرة الأولى أرباحاً مبقاة بقيمة 139 مليون ريال، وتواصل تسجيل صافي ربح للسنة الخامسة على التوالي رغم آثار جائحة كورونا.

وأضافت أنها خلال السنوات السابقة، تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه تسوية جميع المبالغ المتنازع عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بدفع المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا والمتنازع عليها للفترة من 2009 إلى 2017؛ حيث كان للاتفاقية آثار مالية إيجابية على الشركة. وفي أوائل العام 2022 تلقت زين السعودية المخالصة النهائية بشأن هذه التسوية.

بلغ إجمالي الاستثمار الرأسمالي للعام 2021 مبلغ 1 مليار ريال، وذلك لتوسيع شبكة الجيل الخامس، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.