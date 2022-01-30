اللجين تتوقع 305 ملايين ريال أرباحا سنوية مع قوائم "ناتبت"  

أعلنت شركة اللجين القابضة عن توحيد القوائم المالية مع الشركة التابعة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) لعام 2021، بعد استطلاع رأي المراجع الخارجي.

وقالت اللجين في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم توحيد القوائم المالية للشركتين، بدلاً من استخدام طريقة حقوق الملكية عند معالجة الاستثمار بشركة ناتبت.

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وأشارت الشركة إلى تأييد هذا الرأي من قبل لجنة المراجعة بعد مناقشته مع المراجع الخارجي، وذلك لتحقق كامل شروط القدرة على التأثير والسيطرة وغيرها من المتطلبات ذات الصلة.

ويتطلب توحيد القوائم المالية بحسب المعايير المحاسبية الدولية عمل تقييم شامل للشركة التابعة (ناتبت) وأصولها بتاريخ السيطرة من قبل مقيم مستقل معتمد، وإصدار قوائم مالية موحدة مع القوائم المالية لشركة ناتبت كما في 31 ديسمبر 2021.

وتوقعت "اللجين"، الانتهاء من إتمام هذه المتطلبات وانتهاء أعمال المراجعة وإعلان النتائج المالية لشركة اللجين القابضة لعام 2021 قبل نهاية الموعد المحدد لإعلان النتائج المالية لعام 2021 من قبل هيئة السوق المالية يوم الخميس 31 مارس 2022.

وتابع: "لن يكون لتوحيد القوائم المالية لشركة اللجين القابضة تأثير على نتائج الشركة التشغيلية بالمقارنة مع المعالجة المحاسبية السابقة بطريقة حقوق الملكية".

وأفادت بأن نتائج شركة ناتبت التقديرية (غير المدققة) لعام 2021 تشير إلى تحقيق صافي ربح بمبلغ 521 مليون ريال وربحيه السهم 4.87 ريال.

ووفق البيان، ستكون أرباح اللجين القابضة المتوقعة (غير المدققة) لعام 2021 مبلغ 305 ملايين ريال وربحية السهم 4.41 ريال.

وتبلغ حصة شركة اللجين القابضة 74.98% في أسهم شركة ناتبت بنهاية الربع الثالث لعام 2021، ثم انخفضت إلى 75.37% في الربع الرابع.