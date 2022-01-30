رئيس جرير للعربية: توزيعاتنا النقدية ستكون أعلى في 2022
محمد العقيل: سنصل لـ 14% عمليات عبر الإنترنت من مجمل المبيعات
استعرض رئيس مجلس الإدارة في شركة جرير للتسويق، محمد العقيل، في مقابلة مع "العربية" أوجه تحديات سلاسل التوريد العالمية، موضحاً أن تقديرات الانفراج لهذه الأزمة لن تسبق النصف الثاني من العام الحالي.
وقال العقيل إن نتائج الشركة تعرضت إلى جملة من المؤثرات أبرزها الغموض في موعد انفراج أزمة سلاسل الإمداد لدى عدد من الموردين، بجانب تأثير المدارس وإغلاقها بوصف أن الطلبة هم المشترون الأساسيون.
وكشف عن عزم الشركة افتتاح فروع في البحرين والشارقة بموجب الخطة المعلنة لافتتاح 6 معارض جديدة داخل وخارج المملكة، منوها أن التراجع في العام الماضي شمل الفروع القديمة.
وبشأن التوزيعات النقدية للمساهمين، توقع العقيل أن تكون وفق أعلى نسبة جرى توزيعها بالسابق موضحا أن الشركة تخطت في توزيعاتها نسبة 30% من الاحتياطي.
وأضاف: "سنوزع بين 80% إلى 100% ولن نحتاج إلى بناء احتياطيات لأن التدفقات المالية عالية لدى الشركة وليس لديها قروض، وفي العام الماضي وزعنا بنسب 90% من الاحتياطيات والسنة الحالية سنكون أقرب إلى 100%".
وتوقع أن تشكل نسبة الأنشطة عبر الإنترنت 14% من إجمالي المبيعات، كما قدر حجم العمليات الخارجية بنسبة تقل عن 15% من إجمالي عمليات الشركة.
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