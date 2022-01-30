"جرير" تربح 991.9 مليون ريال في 2021 بتراجع 1.1%

أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة جرير للتسويق، تراجع صافي أرباحها بنسبة 1.1% في 2021، إلى 991.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.003 مليار ريال في 2020.

وقالت جرير للتسويق في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض مبيعات بعض الأقسام لاسيما أقسام الكمبيوتر ومستلزماته وألعاب الفيديو، حيث تأثر أداء المبيعات بنقص الإمدادات.

مادة اعلانية

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 2.3% فقط إلا أن إجمالي الربح قد انخفض بنسبة 7.5%، وتحققت المبيعات من خلال عدد أكبر من المعارض مقارنة بالعام 2020 مما يعني ارتفاع إجمالي تكلفة تشغيل المعارض في الوقت الذي انخفضت فيه المبيعات بنسبة 2.3%.

وأوضحت أنه برغم انخفاض إجمالي الربح بنسبة 7.5% فقد انخفض صافي الربح فقط بنسبة 1.1% بسبب زيادة الإيرادات الأخرى والتي تضمنت، ربح رأسمالي قدره 38 مليون ريال من بيع قطعة أرض، وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتي تضمنت في العام 2020 دعم الشركة لمبادرات حكومية بنحو 25 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل، وانخفاض مصروف الزكاة.

وفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت جرير للتسويق صافي ربح نحو 262.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 288 مليون ريال صافي ربح في الربع المماثل من 2020، بنسبة تراجع 8.76%.