"ميدغلف" تتوصل لتسوية نهائية مع رئيسها التنفيذي السابق بدفعه 59 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاقية تسوية نهائية بشأن طلب رفع دعوى قضائية ضد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق بمبلغ إجمالي قدره 59 مليون ريال، إضافة إلى المساعدة في تحصيل المبالغ المتبقية لدى معيدي التأمين.

كانت شركة "ميدغلف" قد أعلنت في 27 نوفمبر 2017، طلب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض ضد أحد التنفيذيين الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً، وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق.

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وطلبت الشركة التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها، وقضت المحكمة التجارية في الرياض بإلزام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" بدفع 152.69 مليون ريال للشركة، إلا أنه محكمة الاستئناف بالرياض ألغت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى.

وأعلنت "ميدغلف" حينئذ أنها ستواصل الدعوى أمام الجهات القضائية ذات العلاقة حفظاً لحقوق الشركة وأموال مساهميها.