ارتفاع أرباح "أبوظبي التجاري" الفصلية 44% متجاوزة التوقعات

تجاوز أداء بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك إماراتي، التوقعات إذ ارتفع صافي أرباحه بنسبة 44% في الربع الرابع من عام 2021، بدعم من زيادة صافي دخل الرسوم والعمولات على البطاقات والقروض.

وتحقق البنوك في الإمارات زيادة سريعة في الأرباح مع تعافي الاقتصاد من أسوأ حالات جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار النفط ودعم معرض إكسبو العالمي للسياحة.

مادة اعلانية

وسجل بنك أبوظبي التجاري صافي ربح 1.448 مليار درهم (394 مليون دولار) في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر 2021 ارتفاعا من 1.007 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020.

وتجاوز صافي الربح توقعات المحللين، إذ كانت توقعات المجموعة المالية هيرميس له 1.33 مليار درهم وأرقام كابيتال 1.16 مليار درهم.

كما ارتفع صافي ربح العام بأكمله 38% إلى 5.247 مليار درهم.

وحقق أبوظبي التجاري مكاسب بلغت 166 مليون درهم العام الماضي نتيجة الاستحواذ على محفظة الرهن العقاري من أبوظبي للتمويل.

وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات 22% بفضل زيادة 50% في الرسوم المتعلقة بالبطاقات وزيادة 27% في رسوم معالجة القروض. وارتفع صافي قروضه 2.2% عن ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك علاء عريقات: "تماشيا مع استراتيجية أعمال البنك الخمسية، استطاع البنك الاستفادة من حركة الإقراض النشطة لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 40 مليار درهم للقطاعات الاقتصادية المستهدفة".

وتعافى بنك أبوظبي التجاري من تعرضه لشركة (إن.إم.سي) المشغلة للمستشفيات الإماراتية، والتي واجهت صعوبات مالية ووضعت تحت الإدارة في عام 2020.

وصوت دائنو (إن.إم.سي) بأغلبية ساحقة لصالح خطة إعادة هيكلة الديون ومن المتوقع خروج المجموعة من الإدارة في الربع الأول.

وسيحصل بنك أبوظبي التجاري، بصفته مقرضا رئيسيا، على "أدوات خروج" في مطالبة دين بقيمة 2.25 مليار دولار بما يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لمجموعة (إن.إم.سي).