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الخليج للتأمين للعربية: عقد "المتقاعدين" يشكل 24% من إجمالي إيراداتنا

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الخليج للتأمين للعربية: عقد "المتقاعدين" يشكل 24% من إجمالي إيراداتنا

علي الهندال: إيرادات المجموعة تبلغ 700 مليون دينار كويتي

دبي - العربية.نت

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أكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخليج للتأمين، علي الهندال، في مقابلة مع "العربية" قبول عطاء الشركة بمناقصة خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين في دولة الكويت.

وأشار الهندال إلى أن العقد يشكل 55% من إيرادات الشركة داخل الكويت، و24% من إيراداتها على مستوى إجمالي، والبالغة في عدة دول حوالي 700 مليون دينار سنويا.

وأفاد بثبات أسعار التأمين الصحي، أو بقائها متشابهة لهذا العقد الذي يعد تجديدا لعقد سابق في العام 2017، على الرغم من التضخم وتنبؤات بمزيد من التضخم.

وأكد عزم الشركة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، وتحسين آليات العمل، وأتمتة العديد من العمليات والخدمات الطبية.

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وأوضح أن قبول العطاء جاء بعد أن قدمت الشركة عرضا بنحو 355 مليون دينار كويتي مقابل تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين لفترة عامين.

يُشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في منتصف يناير الجاري عن تمديد عقد خاص بتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين بمبلغ قدره 42.75 مليون دينار، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من 16 يناير.

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