موافقة أولية على تأسيس "فاس للتمويل" المملوكة لـ "المراكز" و"الحكير"

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الاثنين، عن حصول شركة "فاس لابز" في 27 يناير 2022 على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لتأسيس شركة مساهمة مغلقة تحت اسم شركة "فاس للتمويل" برأس مال قدره 55 مليون ريال مملوكة بالكامل لشركة "فاس لابز"، وذلك لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية (المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية) في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وتهدف شركة "فاس للتمويل"، بعد اكتمال الترخيص وبدء التشغيل، تزويد عملائها بمجموعة متنوعة من حلول التمويل المصغرة المصممة وفقاً لأحدث التقنيات والتي سيتم طرحها من خلال شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بمستأجري المراكز والمنتشرين في 23 مركزا للتسوق تابعة للشركة في 11 مدينة سعودية رئيسية، كما سيتم ربط العرض أيضاً ببرنامج الولاء الجديد الخاص بـ"فاس لابز"، وفقا لبيان الشركة.

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ويتماشى إطلاق "فاس للتمويل" مع استراتيجية المراكز بتوفير أسلوب حياة عصري من خلال مراكزها في المملكة العربية السعودية. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال إنشاء تجربة تسوق متعددة القنوات للعملاء، مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز الربحية، والتي بدورها ستخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصالح.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فاس لابز"، شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة مناصفة من كل المراكز وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ("الحكير")، قد تم تأسيسها لغرض تحقيق أهداف ومبادرات التحول الرقمي مؤخراً للشركتين والمتضمنة تزويد المتسوقين ببرنامج ولاء متخصص ومتقدم، وكذلك حلول تمويل استهلاكية مبسطة ومبتكرة. علماً أن المراكز ستقوم بإدراج الاستثمار في شركة "فاس لابز" ضمن القوائم المالية تحت بند "الاستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية" بدءاً من الربع المالي الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.