صندوق "بنيان ريت" يستحوذ على عقار في الرياض بـ75 مليون ريال

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير صندوق "بنيان ريت" عن إتمام استحواذ الصندوق على أصل عقاري في مدينة الرياض بقيمة 75 مليون ريال، مما يعكس متوسط عائد استحواذ بنسبة 8.6%.

وقالت السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الأصل العقاري هو مبنى مكتبي مدر للدخل يقع في حي الغدير على طريق السيل الكبير، تبلغ مساحة الأرض 4,360 مترا مربعا ومسطح بناء يساوي 13,261 مترا مربعا.

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وأضافت أنه تم تمويل الاستحواذ من خلال تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضحت أنه طبقاً لعقد الإيجار فإن الأصل العقاري مؤجر لشركة الخليج للتدريب والتعليم بعقد إيجار صافٍ لمدة 20 سنة تبدأ بتاريخ 16 يونيو 2015، متبقٍ منها 13.5 سنة.

ويتحمل الصندوق رسوم السعي فيما يتعلق بعملية الاستحواذ.

وتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً على نتائج الصندوق.