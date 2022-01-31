"عطاء التعليمية" تجدد اتفاقية تمويل بـ150 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 150 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن مدة التمويل تصل إلى سنة تبدأ من تاريخ الحصول على التمويل في 31 يناير 2022.

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وذكرت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في سند لأمر بقيمة 150 مليون ريال بالإضافة إلى رهن عقاري.

وذكرت الشركة أن الهدف من التمويل يتضمن إنفاق ما بين 1 إلى 97 مليون ريال على الاستحواذات والبناء.

وذكرت الشركة أنها ستنفق ما يتراوح بين 2 إلى 25 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل عند الحاجة، فيما ستخصص ما بين 3 إلى 18 مليون ريال كتحوط، و4 إلى 10 ملايين ريال لخطابات الضمان.

ارتفعت أرباح شركة عطاء التعليمية، في الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2021، بنسبة 1247% إلى 66.25 مليون ريال، مقابل أرباح 4.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 241% في الربع الأول من العام المالي الحالي، قياسا على 19.41 مليون ريال في الربع السابق له.

وبينت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 129% مقارنة بالعام الماضي.