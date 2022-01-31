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"الواحة" التابعة لـ"سبكيم" توقع اتفاقية إعادة تمويل بمليار ريال

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سبكيم
سوق السعودية

"الواحة" التابعة لـ"سبكيم" توقع اتفاقية إعادة تمويل بمليار ريال

اتفاقية التمويل تأتي بغرض إعادة تمويل قرض قائم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، بأن شركتها التابعة "الواحة للبتروكيماويات" قامت بتوقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بمبلغ مليار ريال.

أوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن اتفاقية التمويل تأتي بغرض إعادة تمويل قرض قائم.

تبلغ قيمة القرض الأصلي نحو 1.964 مليار ريال، أما المبلغ القائم للقرض يبلغ 1.001 مليار ريال، وهي نفس قيمة التمويل الجديد.

وفق الاتفاقية الجديد، تمتد فترة استحقاق القرض من عام 2026 إلى 2027.

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