"ساسكو" تكشف عن الأصول المستحوذ عليها في صفقة "خدمات النفط المحدودة"

كشفت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، عن الأصول ضمن صفقة استحواذها على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة مقابل 1.1 مليار ريال.

وقالت ساسكو، في بيان لها على "تداول السعودية، اليوم الاثنين، إن إجمالي الأصول بالقيمة الدفترية لشركة خدمات النفط تبلغ 1.45 مليار ريال في عام 2018، فيما سجلت 1.51 مليار ريال في 2019، ثم 1.54 مليار ريال في 2020.

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وبالنسبة لصافي الأصول بالقيمة الدفترية، أشارت الشركة، إلى أنها سجلت 474 مليون ريال في عام 2018، و519 مليون ريال في 2019، ثم إلى 514 مليونا في 2020.

وتتضمن الأصول المستحوذ عليها 5 أراض مملوكة، و32 محطة، بالإضافة إلى 5 مكاتب ومواقف للشاحنات ليصبح الإجمالي 42 موقعا.

وأفادت "ساسكو"، بأنه تم تقييم الأراضي والمباني المملوكة في عام 2020 بمبلغ 572 مليون ريال، علما بأن القيمة الدفترية لهذه الأصول 209 ملايين ريال.

وكانت "ساسكو"، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن استحواذها على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة، وستمول الصفقة عبر موارد ذاتية وتسهيلات بنكية.

تأسست شركة خدمات النفط المحدودة في عام 1987 متخصصة في مجال محطات الوقود وخدمات السيارات وتوزيع المنتجات والخدمات البترولية في السعودية، وتمتلك وتشغل عدد 233 موقعاً منتشرة في مختلف أنحاء المملكة.

وأضافت "ساسكو" أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية للاستحواذ على مواقع جديدة وزيادة حصتها السوقية وتعزيز انتشارها وشبكة محطاتها.

وتوقعت أن تؤثر الصفقة إيجاباً على إيراداتها وأرباحها بداية من الربع الثاني من عام 2022.