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أرباح دبي للاستثمار تنمو 78% إلى 619 مليون درهم في 2021

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سوق دبي

أرباح دبي للاستثمار تنمو 78% إلى 619 مليون درهم في 2021

بدعم قطاع التصنيع والمقاولات

دبي - العربية.نت

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نمت الأرباح الصافية لشركة دبي للاستثمار 78% خلال عام 2021، مقارنة مع العام الأسبق، لتبلغ 619 مليون درهم.

ونمت الأرباح التشغيلية للشركة بنحو 28% على أساس سنوي إلى 1.14 مليار درهم.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى الأداء القوي لقطاع التصنيع والمقاولات والخدمات إلى جانب تحسن التقييم العادل للاستثمارات والعقارات الاستثمارية والاستحواذ على حصة إضافية في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية.

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