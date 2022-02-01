التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقاً بـ 1.4 مليار ريال مع مصرف الراجحي

قال بنك التصدير والاستيراد السعودي، إنه وقع وثیقة تأمین تعزيز الاعتمادات المستندية بقیمة تزيد على 1.4 ملیار ریال مع مصرف الراجحي.

وقّعنا الیوم وثیقة تأمین تعزيز الاعتمادات المستندية بقیمة تزيد على 1.4 ملیار ریال مع @alrajhibank، ويأتي￼￼￼￼ ذلك ضمن التزام البنك ومساعیه المستمرة لزيادة دعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية غیر النفطیة وتعزيز التجارة العابرة للحدود 🌎🇸🇦 pic.twitter.com/WKkkPZiUvM — بنك التصدير والاستيراد السعودي (@SaudiEXIM) January 31, 2022

وأضاف، في تغريده عبر حسابه على تويتر، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها أمس تأتي ضمن التزامه ومساعیه المستمرة لزيادة دعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية غیر النفطیة وتعزيز التجارة العابرة للحدود.

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وقدم التصدير والاستيراد السعودي تمويلات تفوق 10 مليارات ريال منذ إنشائه في فبراير 2020 حتى نهاية 2021، وذلك عبر 125 طلبا.

ووفر خلال عام 2021 تمويلات لـ14 قطاعا، أبرزها المنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والبلاستيك.

وتركز خطط البنك في 2022 على استهداف الشركات الوطنية في قطاعات واعدة وجديدة، مثل: قطاعات التقنية المالية واللوجستية والقطاع التقني، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية والترفيهية.