الدار العقارية تستحوذ على "الحمرا مول" بـ 410 ملايين درهم

السعودية.. نيوم الرقمية تطلق أول منصة لحماية نزاهة البيانات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للتقنية والرقمنة، جوزيف برادلي، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر LEAP عن منصة ميلد أو M3LD التي تطلقها شركة "نيوم ...