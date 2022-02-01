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الدار العقارية تستحوذ على "الحمرا مول" بـ 410 ملايين درهم

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شركات

الدار العقارية تستحوذ على "الحمرا مول" بـ 410 ملايين درهم

أول استحواذ للشركة الإماراتية خارج إمارة أبوظبي

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة الدار العقارية اتفاقية للاستحواذ على المركز التجاري "الحمرا مول" في إمارة رأس الخيمة بقيمة 410 ملايين درهم.

يحق لشركة الدار للاستثمار تطوير أكثر من 11 ألف متر مربع إضافية ضمن المساحة الطابقية الإجمالية للمركز التجاري.

يأتي هذا الحق مع خيار الاستحواذ على 7400 متر مربع لأغراض التجزئة والاستخدامات التجارية.

تمثل الصفقة أول استحواذ لشركة "الدار للاستثمار" خارج إمارة أبوظبي.

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