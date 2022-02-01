العقارية السعودية تسترد 35 مليون ريال من تصفية صندوق "الإنماء العقاري"

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استرداد 35 مليون ريال من مبلغ الاستثمار النقدي البالغ 40 مليون ريال في صندوق الإنماء العقارية العقاري.

كانت الشركة العقارية قد أعلنت عن تصفية صندوق الإنماء العقاري، وتوقيع اتفاقية إقفال الصندوق، المؤسس بنهاية سبتمبر 2018، بموجب اتفاقية مع شركة الإنماء للاستثمار التابعة لبنك الإنماء.

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وقالت الشركة العقارية في بيان على "تداول السعودية"، إنها أتمت بيع وإفراغ قطع الأراضي الواقعة في حي الملقا بمدينة الرياض من خلال الصندوق والتي بلغ قيمة بيعها نحو 137.34 مليون ريال، غير شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية، والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 8 ديسمبر 2021، وأنها أتمت توقيع ملحق رقم 2 لاتفاقية إنهاء الصندوق بتاريخ 19 أكتوبر 2021، لاستثناء صكوك الأراضي المباعة من عملية نقل واسترداد صكوك الأراضي المستثمرة سابقًا في الصندوق لصالحها.

وأعلنت الشركة العقارية السعودية أنها حالياً بصدد دراسة البدائل المتاحة والخاصة بعملية نقل صكوك ملكية الأراضي المستثمرة سابقاً في الصندوق من قبل الشركة العقارية السعودية، كاستثمار عيني، لصالحها ودراسة أثر ضريبة التصرفات العقارية على عملية نقل تلك الصكوك مع مراعاة المشاريع والخطط المستقبلية، وذلك لاختيار البديل المناسب الذي يحقق القيمة الأكبر للسادة المساهمين والمستثمرين.