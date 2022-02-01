حكم ابتدائي لـ "الكابلات" بفسخ عقد الـ 200 مليون ريال مع "النواصي"
الحكم قضى بإلزام "النواصي الخليجية" بدفع 6 ملايين ريال إلى "الكابلات"
أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن صدور حكم ابتدائي لصالحها من المحكمة التجارية بفسخ العقد المبرم مع شركة النواصي الخليجية للتجارة لشراء أصول بقيمة 200 مليون ريال بغرض بيعها لتمويل رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن الحكم قضى بإلزام شركة النواصي الخليجية للتجارة بأن تدفع لشركة الكابلات السعودية مبلغا بقيمة 6 ملايين ريال.
وذكرت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات في حينه.
كانت "كابلات" قد أعلنت في مايو الماضي عن شراء سيارات جديدة من شركة النواصي الخليجية للتجارة بقيمة بلغت 200 مليون ريال بالآجل، وذلك بغرض بيعها لتمويل رأس المال العامل في الشركة.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت الشركة تعذر تنفيذ الصفقة بسبب فشل "النواصي الخليجية للتجارة" في الوفاء بمتطلبات العقد في المواعيد المتفق عليها وما تلاها من مهل استنفذتها دون جدوى.
وفي بيان منفصل اليوم الثلاثاء، أعلنت شركة الكابلات السعودية عن بلوغ خسائرها المتراكمة 63.01% من رأس المال تعادل 227.2 مليون ريال في 31 يناير 2022.
وذكرت أن الخسائر المتراكمة ترجع إلى أن حجم الإنتاج أقل في الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك لعدم توفر رأس المال العامل لتوفير مدخلات الإنتاج.
وأشارت الشركة إلى زيادة تكلفة التمويل في الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لإعادة جدولة بعض المديونيات السابقة، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى في الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبينت الشركة أنه تم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة في شركة تابعة بدولة تركيا.
وتابعت: " سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها".
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