شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ"علي بابا"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن شراكة بملياري دولار مع شركة تابعة لـ"علي بابا" في المجال التقني.

وقال وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواحة إن المشروع مشترك بقيمة ملياري دولار بين إي.دبليو.تي.بي إرابيا كابيتال، وهو صندوق مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعلي بابا وجيه اند تي إكسبريس جروب الصينية.

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وقال السواحة في "في الوقت الحالي، يبلغ حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة حوالي 40 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة. نحن فخورون جدا بالنمو الذي شهدناه في المنطقة، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والسحابي".

وتتوقع الحكومة أيضا إنفاق 1.4 مليار دولار في ريادة الأعمال وتخصيصها لصناديق لدعم المحتوى الرقمي، وهو ما يتضمن مبادرة تُعرف باسم (ذا جاراج)، وهي منطقة في العاصمة الرياض ستستضيف الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الجديدة.

جاء الإعلان على هامس مؤتمر Leap الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية والذي يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي تحت سقف واحد لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

ويضم LEAP، الذي ينعقد في الفترة الواقعة بين 1 و3 فبراير في الرياض، أكثر من 350 متحدثًا خبيرًا عبر ست مؤتمرات من التقنية الصحية إلى الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى الخبراء والمحتوى المتطور.

وتمحورت الجلسة الأولى حول عنوان "تخيل احتمالات المستقبل الرقمي المستدام"؛ حيث شارك فيها الرئيس التنفيذي لمجموعة إريكسون بورجي إيكولم وأدارها رئيس مجلس إدارة مجلة ذا سبيكتاتور والرئيس السابق لقناة سكاي تي في السيد أندرو نيل.

فيما ناقشت الجلسة الثانية موضوع "الإنترنت للجميع"، حيث ترأسها وزير الاتصالات البريطاني السابق اللورد ستيفن كارتر، وشارك فيها كل من الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سوبر وورلد هريش لوتليكار، ونائب أول الرئيس ومدير الابتكار العالمي في شركة سيسكو جاي ديدريتش، إضافةً إلى الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء لدى شركة نوكيا ريكي كوركر، والرئيس التنفيذي للتقنية بشركة موبايلي المهندس علاء مالكي، ونائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط بشركة ساب المهندس أحمد الفيفي.

ومن المنتظر، أن يتناول المؤتمر عبر 6 منصات وبمشاركة أكثر من 350 متحدثًا دوليًا ومحليًا مستقبل التقنية من خلال أكثر من 380 جلسة حوارية، واستشراف متغيراته والعمل على استباقها عبر التقنية، بما يصنع واقعًا أكثر ازدهارًا يُعزز من حياة المجتمعات، ويليق بالطموحات.

وقد شهد رابط المؤتمر تسجيل ما يزيد على 100 ألف مهتم من داخل المملكة وخارجها، منذ الإعلان عنه، في وقت خصص فيه المؤتمر مبلغ 1 مليون دولار كجوائز لمنافسات الشركات الناشئة، وسط مشاركة ما يزيد عن 700 شركة عالمية وناشئة تقنية، وأكثر من 200 مستثمر بمن فيهم كبار المستثمرين في رأس المال الجريء.