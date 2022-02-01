صافولا تتكبد 254.4 مليون ريال خسائر بالربع الرابع 2021

أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الاثنين، عن نتائجها للربع الأخير من العام الماضي، محققة صافي خسارة قدرها 254.4 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 44.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونمت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 30.121% لتصل إلى 6.746 مليار ريال، مقابل 5.1847 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وعزت الشركة تسجيل هذه الخسائر إلى خسائر غير متكررة (غير نقدية) بقيمة 363 مليون ريال و58.8 مليون ريال في قطاع التجزئة وتصنيع الأغذية على التوالي، نتيجةً لعملية تقييم انخفاض في قيمة موجودات حق الاستخدام للممتلكات والمعدات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، بجانب ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

وسنويا، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 75.6% لتصل إلى 221.9 مليون ريال، مقابل 910.8 مليون ريال أرباح حققتها الشركة العام قبل الماضي.

يأتي ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 13.6% لتصل إلى 24.66 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن إيرادات قطاع التجزئة بلغت 10.5 مليار ريال للعام، أي بانخفاض نسبته 10% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لأثر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على مدار العام وتوجه المستهلكين لشراء منتجات ذات أسعار أقل بسبب ارتفاع التكاليف وزيادة التضخم، وبالإضافة إلى بعض التغيرات الديموغرافية التي طرأت على المملكة بعد جائحة كورونا.

توزيعات الأرباح

وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع 106.796 مليون ريال على مساهميه عن أرباح العام الماضي ويصل نصيب السهم من الأرباح 0.2 ريال.