صندوق الراجحي ريت يوزع أرباحاً نقدية بـ 2.8% عن النصف الثاني من 2021
قيمة الربح الموزع يبلغ 0.28 ريال لكل وحدة
أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021، بإجمالي نحو 45.32 مليون ريال، على أساس نحو 161.8 مليون وحدة.
وقالت الراجحي المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.
وتبلغ نسبة التوزيع 3.4% من صافي قيمة الأصول وفقاً للقيمة العادلة بتاريخ 30 يونيو 2021.
وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 10 أكتوبر 2022 نهاية يوم التداول الموافق يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022.
وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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