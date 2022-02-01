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اكتتاب "علم".. تغطية طرح المؤسسات 69.5 مرة بحصيلة 213.2 مليار ريال

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سوق السعودية

اكتتاب "علم".. تغطية طرح المؤسسات 69.5 مرة بحصيلة 213.2 مليار ريال

اكتتاب الأفراد يبدأ الخميس المقبل

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة علم، اليوم الثلاثاء، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح. وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالاً للسهم.

وأوضحت شركة الرياض المالية، في بيان لتداول السعودية، أنه تمت تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات بنحو 69.5 مرة، وبإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها قرابة 213.2 مليار ريال.

وبلغ حجم طلبات المستثمرين المحليين 206 مليارات ريال بمعدل تغطية (67.14) مرة، شاملاً ذلك جميع الطلبات الواردة من الصناديق العامة والخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة والمؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات الخاصة ومؤسسات السوق المالية.

تحديد سعر الطرح النهائي لشركة "علم" عند 128 ريالا أسواق المال سوق السعودية تحديد سعر الطرح النهائي لشركة "علم" عند 128 ريالا

وبلغ حجم طلبات المستثمرين الخليجيين 3.4 مليار ريال بمعدل تغطية (1.11) مرة، شاملاً ذلك الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار والشركات الخليجية.

فيما بلغ حجم طلبات المستثمرين الأجانب 3.8 مليار ريال (1.25) مرة، شاملاً ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة من الشركات الاستثمارية الأجنبية واتفاقيات المبادلة.

وكانت الشركة قد طرحت 24 مليون سهم سوف يخصص منها 70% للفئات المشاركة و30% للأفراد، علماً أن مرحلة اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد تبدأ، في يوم الخميس المقبل 2022/2/3، والتي سوف تستمر إلى يوم الأحد 2022/2/6.

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