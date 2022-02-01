نيوم للتقنية تكشف لـ "العربية" عن M3LD أول منصة لنزاهة البيانات الرقمية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للتقنية والرقمنة، جوزيف برادلي، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر LEAP عن منصة ميلد أو M3LD التي تطلقها شركة "نيوم للتقنية" وتعد الأولى في المنطقة لضمان نزاهة إدارة البيانات الشخصية.

أفاد برادلي بأن المنصة الأولى من نوعها تعطي المستخدمين الثقة للتأكد من أن بياناتهم تستخدم بطريقة صحيحة ومناسبة.

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وبين أن من أهم الأمور التي يجب الحصول عليها عند بدء أي عمل هي الثقة، فلو لم يثق بك الناس لن يعطوك بياناتهم، وإذا لم يعطوك بياناتهم فلن تحقق قيمة مضافة.

وشرح أن الفكرة الأساسية من منصة M3LD هي إعطاء المستخدمين الثقة التي يحتاجونها للتأكد من أن بياناتهم تستخدم بطريقة صحيحة ومناسبة ومن قبل الأشخاص المناسبين.

وأضاف أن منصة "ميلد" هي أول منصة عالمية للمستخدمين النهائيين التي تعطي المستخدم الحق للموافقة على استخدام بياناته، وهي تخدم 3 أغراض، أولها بأنها تخبر المستخدم النهائي أين بياناته ومن سيستعمل بياناته وبأي طريقة.

وتعطي المنصة المستخدم موقعا موحدا يستطيع من خلاله التعرف على مسيرة بياناته ومراجعها، ولن يحتاج إلى الدخول إلى عشرات المواقع.

كما تستطيع المنصة إعطاء الصلاحية لمن يتحكم بالبيانات بأن يقدم حوافز لصاحب البيانات، أي أن مستخدم البيانات سيقدم لك الحوافز أو سيدفع لك لكي تقدم المزيد من البيانات وبالتالي يستطيع هو خلق قيمة أكبر منها.