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أرامكو السعودية تقرر استثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني

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أرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو السعودية تقرر استثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني

أرامكو تهدف إلى تمكين تقنيات إنترنت الأشياء والحوسبة والاتصالات والروبوتات

دبي - العربية.نت

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شهد مؤتمر Leap التقني في الرياض، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن قيام وحدة تابعة لأرامكو السعودية بإقرار استثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني.

ونهاية ديسمبر 2021، أعلنت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات (SAMI)، عن تعاونهما لتمكين توطين الشركات الرقمية في المملكة، ضمن توقيع مذكرة تفاهم تسرّع من تطوير النظام البيئي الرقمي في المملكة.

وقالت أرامكو السعودية، إن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الجهود واسعة النطاق لتمكين تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة، والاتصالات، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، وأشباه الموصلات، وهو ما يعزز استكمال أنظمة البيئة الرقمية عمومًا في المملكة.

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وأدرجت أرامكو السعودية "الأعمال الرقمية الصناعية" ضمن برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات أرامكو" الذي يستهدف استكمال شتى محاور البيئة الرقمية في المملكة، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتسريع تنمية المواهب الرقمية، وتعزيز موثوقية أرامكو السعودية وكفاءتها التشغيلية.

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