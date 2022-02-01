"أسمنت السعودية" توصي بتوزيع أرباح نقدية بـ20% عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2021، بإجمالي 306 ملايين ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 153 مليون سهم.

وقالت "أسمنت السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

مادة اعلانية

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

كانت أرباح "أسمنت السعودية" قد انخفضت بنسبة 20.28% في التسعة أشهر الأولى من العام 2021، إلى 264.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 331.8 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.