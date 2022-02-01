"ساب للتكافل" تجدد وثيقة تأمين حماية ديون المجموعات لـ"السعودي البريطاني"

أعلنت شركة ساب للتكافل عن تجديد وثيقة تأمين حماية ديون المجموعات مع البنك السعودي البريطاني "ساب" طرف ذو علاقة، بقيمة اشتراك 94 مليون ريال، تعادل أكثر من 1% من إيرادات "ساب للتكافل" وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2020.

وقالت شركة ساب للتكافل، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة العقد سنة واحدة تبدأ مطلع فبراير 2022.

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وتوقعت ظهور الأثر المالي للبوليصة في النتائج المالية لدى الشركة في 2021.

وأشارت إلى وجود مصلحة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة محمد الشايع، وبشار القنيبيط،، وياسر البراك، وفارس الشريف، ومها السديري، لأن لديهم مصلحة مباشرة كممثلين لبنك ساب في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل.

وأوضحت أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.