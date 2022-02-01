stc تستثمر مليار دولار في الكابلات البحرية ومراكز البيانات
stc تنفذ أكبر مشروع لإنشاء مراكز البيانات في المنطقة
شهد مؤتمر Leap التقني في الرياض، إعلان شركة stc استثمار مليار دولار في الكابلات البحرية ومراكز البيانات.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت شركة stc السعودية، عن المرحلة الثالثة من مشروع مراكز البيانات، والذي يعد أكبر مشروع لإنشاء مراكز البيانات في المنطقة، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.
وقالت stc، إن المرحلة الجديدة تهدف إلى توسيع المساحة والسعة وتسريع تحقيق أهداف التحول الرقمي في المملكة. كما توفر توزيعا سلسا للبيانات على مستوى عالمي مع حلول تحسين الطاقة التي تتوافق مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء للاستدامة البيئية.
وتعد المرحلة الثالثة من مراكز البيانات المحسّنة بمثابة طاقة تقنية حاسوبية معلوماتية مخططة بسعة قصوى تبلغ 125 ميجاوات، مع مساحة مخصصة للأرض، تزيد عن 180 ألف متر مربع.
وتتكون مراكز بيانات stc من 16 مركزاً للبيانات، يتضمن 17000 وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن، مما يجعل هذا المشروع أكبر برنامج لبناء مراكز البيانات في المنطقة.
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