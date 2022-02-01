.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

stc تستثمر مليار دولار في الكابلات البحرية ومراكز البيانات

  • الخط
stc
stc
سوق السعودية

stc تستثمر مليار دولار في الكابلات البحرية ومراكز البيانات

stc تنفذ أكبر مشروع لإنشاء مراكز البيانات في المنطقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهد مؤتمر Leap التقني في الرياض، إعلان شركة stc استثمار مليار دولار في الكابلات البحرية ومراكز البيانات.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت شركة stc السعودية، عن المرحلة الثالثة من مشروع مراكز البيانات، والذي يعد أكبر مشروع لإنشاء مراكز البيانات في المنطقة، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.

وقالت stc، إن المرحلة الجديدة تهدف إلى توسيع المساحة والسعة وتسريع تحقيق أهداف التحول الرقمي في المملكة. كما توفر توزيعا سلسا للبيانات على مستوى عالمي مع حلول تحسين الطاقة التي تتوافق مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء للاستدامة البيئية.

اكتمال طرح stc العام الثانوي بـ 12 مليار ريال.. و29.8% الأسهم الحرة أسواق المال الاتصالات السعودية اكتمال طرح stc العام الثانوي بـ 12 مليار ريال.. و29.8% الأسهم الحرة

وتعد المرحلة الثالثة من مراكز البيانات المحسّنة بمثابة طاقة تقنية حاسوبية معلوماتية مخططة بسعة قصوى تبلغ 125 ميجاوات، مع مساحة مخصصة للأرض، تزيد عن 180 ألف متر مربع.

وتتكون مراكز بيانات stc من 16 مركزاً للبيانات، يتضمن 17000 وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن، مما يجعل هذا المشروع أكبر برنامج لبناء مراكز البيانات في المنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟ الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد