أرباح النايفات للتمويل ترتفع 11.7% إلى 225 مليون ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية لشركة النايفات للتمويل، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 11.7% في 2021، إلى 225.09 مليون ريال، مقابل 201.46 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 54.8% وانخفاض المصروفات العامة بنسبة 54.9%، بسبب انخفاض مصروفات الموظفين بنسبة 11.5%، والمصروفات العامة والإدارية الأخرى بنسبة 7.7%، والاستهلاك بنسبة 13.3%.

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وأضافت أن زيادة الأرباح السنوية قابلها انخفاض في إجمالي الإيرادات بنسبة 5.7%، وانخفاض المخصص بنسبة 24%.

تراجعت إيرادات شركة النايفات للتمويل بنسبة 5.9% في 2021، إلى 392.32 مليون ريال، مقارنة بنحو 416.9 مليون ريال في 2020.

بدأ إدراج وتداول أسهم شركة النايفات للتمويل في السوق السعودية الرئيسية يوم 21 نوفمبر 2021، وكان اكتتاب سهم النايفات عند 34 ريالا للسهم، ما يعني إدراج الشركة بقيمة سوقية 3.4 مليار ريال.

وشكلت نسبة الطرح 35% من رأسمال الشركة.