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أرباح جنرال موتورز الفصلية تتجاوز التوقعات عند 1.9 مليار دولار

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سيارات

أرباح جنرال موتورز الفصلية تتجاوز التوقعات عند 1.9 مليار دولار

نقص أشباه الموصلات حد من إنتاج السيارات وقلص حصة "جنرال موتورز" السوقية العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جنرال موتورز عن أرباح الربع الرابع التي جاءت أعلى من تقديرات المحللين بقيمة 1.9 مليار دولار.

وتراجعت المبيعات الفصلية للشركة إلى 33.6 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن الشركة ضاعفت أرباحها في الصين لتصل إلى 1.1 مليار دولار في عام 2021.

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وقالت شركة جنرال موتورز، إن النقص في أشباه الموصلات حد من إنتاج السيارات وقلص حصتها السوقية العام الماضي، وعلى الرغم من تحسن أزمة أشباه الموصلات، حذرت الشركة أن أرباح عام 2022 قد لا تتغير.

وتوقع المدير المالي لشركة جنرال موتورز بول جاكوبسون، زيادة في حجم الانتاج بنسبة 25% في الربع الأول وزيادة إلى 30% لهذا العام.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 3.1%، بعد انخفاض فور إعلان عن أرباحها. وانخفض السهم بنسبة 7.8% هذا العام.

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