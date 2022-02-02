بيك الباتروس المصرية ترفع حصتها الفندقية لـ14.1 ألف غرفة في 2022

قال رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، كامل أبو على، إن شركته تعتزم رفع حصتها من الطاقة الفندقية العاملة في مصر لأكثر من 14 ألف غرفة بنهاية العام الجاري في ظل تحسن مؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأضاف أبو علي لرويترز أن المجموعة ستضيف ثلاثة فنادق جديدة بطاقة استيعابية 1600 غرفة خلال النصف الثاني من العام باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار جنيه، لترتفع الطاقة الفندقية لبيك الباتروس من 12.5 ألف إلى 14.1 ألف غرفة.

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وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر بحسب تصريحات سابقة لمسؤول في وزارة السياحة 205 آلاف غرفة.

ورفعت بيك الباتروس أسعار الإقامة بفنادقها بدءا من العام الجاري 20%، وفقا لرئيس المجموعة الذي قال إن "الأسعار يتم تحديدها وفقا لسياسة العرض والطلب، والحدود الدنيا التي وضعتها وزارة السياحة تعد منخفضة وهي ترتفع مع أسعار الطلب على قضاء العطلات في مصر".

ووضعت وزارة السياحة المصرية حدا أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق منذ نوفمبر الماضي بواقع 40 دولارا للفنادق فئة 5 نجوم و28 دولارا للفنادق فئة 4 نجوم، كما أصدرت قرارا برفع الأسعار بدءا من مايو/أيار المقبل بواقع 50 دولارا للفنادق فئة 5 نجوم و40 دولارا للفنادق فئة 4 نجوم.

وقال أبو علي إن الفنادق المصرية في البحر الأحمر بشمال شرقي مصر تطبق أسعارا أعلى في ظل التحسن في مؤشرات السياحة مؤخرا.

وتوقع رئيس مجموعة بيك الباتروس أن تتجاوز إيرادات السياحة المصرية هذا العام 13 مليار دولار مع العودة لنفس المؤشرات القوية التي حققها في 2010 حينما تجاوز عدد السياح 14 مليونا.

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15%، من الناتج الاقتصادي لمصر وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.