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ارتفاع أرباح الأهلي السعودي السنوية 11% إلى 12.7 مليار ريال

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البنك الأهلي السعودي جديد
البنك الأهلي السعودي
بنوك

ارتفاع أرباح الأهلي السعودي السنوية 11% إلى 12.7 مليار ريال

تخصيص 3.9 مليار ريال لانخفاض خسائر الائتمان المتوقعة خلال الفترة الحالية

دبي - العربية.نت

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استقرت الأرباح الفصلية للبنك الأهلي السعودي عند 3.4 مليار ريال في الربع الرابع 2021 متضمنة بيانات الإندماج مع مجموعة سامبا.

وعلى حساب سنوي، ارتفعت الأرباح بنسبة 11% لتصل إلى 12.7 مليار ريال ما جاءت برقم أقل بقليل من توقعات المحللين.

ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة السنوية بنسبة لامست 30% لتصل إلى أكثر من 25 مليار ريال.

قام البنك بتوحيد البيانات بعد الاندماج مع مجموعة سامبا المالية في الأول من أبريل من العام الماضي، وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 9% عن النصف الثاني من العام الماضي.

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بلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الفترة الحالية 3,927 مليون ريال، مقابل 1,951 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 101.3%.

تم احتساب ربحية السهم للسنة الحالية والماضية بقسمة صافي دخل الفترة العائد لحقوق المساهمين للسنة (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة الأولى صكوك) على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة 4,075,058 الف (2020: 2,991,996 الف).

تم دمج نتائج قائمة الدخل لمجموعة سامبا المالية ابتداءً من 1 ابريل 2021 ولمدة 9 أشهر وذلك حسب متطلبات المعايير المحاسبية.

شمل دخل الاستثمارات صافي دخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل ومكاسب الأدوات المالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة.

البنك الأهلي السعودي الشعار الجديد 2021
البنك الأهلي السعودي الشعار الجديد 2021

بعد اندماج البنك مع مجموعة سامبا المالية اعتبارًا من 1 أبريل 2021، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 10.7% بسبب ارتفاع اجمالي دخل العمليات قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 32.6% نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة.

كما ان اجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان ارتفع بنسبة 63.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة والمتعلقة باليوم الأول للاندماج وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

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