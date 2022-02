سوني تواجه أزمة بسبب بلاي ستيشن 5.. لا تستطيع مواكبة الطلب

شحنت شركة سوني 3.9 ملايين منصة بلاي ستيشن 5 في موسم العطلات المهمة، وهو ارتفاع طفيف عن رقم الربع السابق البالغ 3.3 ملايين، الأمر الذي يوضح كيف أن عملاقة الإلكترونيات لا تزال تكافح لتلبية الطلب خلال أزمة سلسلة التوريد العالمية المستمرة.

وبحسب البيانات المالية، شحنت الشركة 17.3 مليون وحدة إجمالاً اعتبارًا من 31 ديسمبر، أي أقل بنحو ثلاث ملايين وحدة مما تمكنت بلاي ستيشن 4 من تحقيقه في المدة الزمنية المكافئة بعد صدورها.

ومع ذلك، تم العثور بسهولة على بلاي ستيشن 4 على أرفف المتاجر خلال عامها الأول للبيع. في حين لا يوجد بعد مقياس مفيد للطلب الحقيقي على بلاي ستيشن 5، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وانخفضت عائدات قسم الألعاب بنسبة 8% سنويًا لتصل إلى نحو 7.09 مليارات دولار. ولكن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 12.1% لتصل إلى نحو 810 ملايين دولار.

ولا تزال سوني غير قادرة على تصنيع ما يكفي من أجهزة بلاي ستيشن 5 الخاسرة. ولكن هذا له تأثير إيجابي في المحصلة النهائية في وقت مبكر من دورة حياة المنتج. وكانت سوني قد تجني ربحًا أقل كل ربع سنة إذا كانت قادرة على تلبية الطلب.

وتعد بلاي ستيشن الآن أهم قسم فردي في الشركة، حيث تمثل أكثر من ربع إجمالي إيرادات الشركة وتقريباً ربع أرباحها التشغيلية.

وعدلت سوني توقعاتها لإيرادات الألعاب للعام 2021 بالكامل بانخفاض 6% إلى 2.73 تريليون ين بسبب مبيعات بلاي ستيشن 5 الأقل من المتوقع.

ويشير ذلك إلى أن التحديات تستمر على المدى القصير على الأقل. وارتفعت توقعات أرباح التشغيل بنسبة 6% لتصل إلى 345 مليار ين وفقًا لذلك.

من المتوقع الآن أن تصل شحنات بلاي ستيشن 5 للعام بأكمله إلى 11.5 مليون وحدة، انخفاضًا من 14.8 مليون.

وحقق قسم مستشعرات الصور ربعًا جيدًا، حيث زادت المبيعات بنسبة 22% سنوي لتصل إلى نحو 504 ملايين دولار.

وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 26% لتصل إلى نحو 116 مليون دولار، بالرغم من أن سوني تعزو 12 مليار ين من ذلك إلى ضعف الين. وتقول سوني إن قفزة الإيرادات كانت بفضل ارتفاع مبيعات أجهزة استشعار الصور لكاميرات الهواتف الذكية.

وشهد قسم الأفلام زيادة هائلة في الإيرادات، حيث قفزت بنسبة 141% سنويًا إلى 4.02 مليارات دولار.

وساهم Spider-Man: No Way Home و Venom: Let There Be Carnage في تحقيق عائدات من دور السينما أعلى بكثير مما كانت عليه في العام السابق.

بينما تقول الشركة إن أعمالها في مجال الإنتاج التلفزيوني حصلت على دفعة من خلال ترخيص المسرحية الهزلية Seinfeld.