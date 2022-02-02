شهد مؤتمر LEAP-22 التقني في الرياض، اليوم الأربعاء، إطلاق Unifonicx وهي شراكة سعودية بين Unifonic و The Space لبناء الشركات الناشئة بقيمة 100 مليون ريال.

قال متعب القني رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني إن حجم السوق التقني في السعودية بلغ 140 مليار ريال.

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وأضاف أن انعقاد مؤتمر LEAP في الرياض يمثل فرصة كبيرة للشركات في المملكة لتوقيع اتفاقيات مع الشركات الكبرى.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني إطلاق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ( Cx Award)، كما أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" متجر سحابة ديم إضافة لخدمة شارك، مع توقيع 3 مذكرات تفاهم مع كل من: ( software AG،IDC ، HPE).

يعد معرض "السعودية الرقمية" منصة تفاعلية للمستفيدين من مستثمرين ورواد أعمال ومواطنين ومقيمين، والجهات الحكومية للتعرف على كافة الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تشتمل فعاليته استعراض مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة وبيان مبادراتها النوعية لتعزيز التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج والمنصات الوطنية والاتفاقيات الدولية ومجموعة من الخدمات والمنتجات الحكومية الجديدة.

ويهدف معرض السعودية الرقمية إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن ريادة المملكة الرقمية عالمياً الذي انعكس على تحقيقها لمراكز متقدمة في مختلف المؤشرات الدولية حيث جاءت المملكة في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021، ورفع جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة في المجالات والمشاريع الرقمية والتقنية.