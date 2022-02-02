شركة تابعة لـ stc بأصول 2.1 مليار ريال لمراكز البيانات الإقليمية والدولية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عزمها إنشاء شركة متخصصة في خدمات الاستضافة بمراكز البيانات والربط الإقليمي والدولي "الشركة الجديدة"، وسيقع مركزها الرئيسي في المملكة. وبدأ سهم stc جلسة اليوم على ارتفاع بعد هذا الإعلان.

سيكون رأس مال الشركة الجديدة المبدئي 100 مليون ريال ومملوكة بنسبة 100% وسيتم تمويل هذا الاستثمار ذاتياً من مصادر الشركة.

مادة اعلانية

تعتزم شركة الاتصالات السعودية نقل أصولها من مراكز البيانات والكيابل البحرية الدولية ونقاط التواجد الدولية إلى الشركة الجديدة، وقد بلغ التقييم الأولي لهذه الأصول (2.1 مليار ريال) كما في ديسمبر 2021.

كما ستقوم الشركة الجديدة باستثمارات إضافية تقدر بمبلغ (1.7 مليار ريال)، ليكون إجمالي الاستثمارات في الشركة الجديدة 3.8 مليار ريال سعودي تقريباً.

وستخضع هذه الأصول والاستثمارات لتقييم مفصل لاحقاً لتحديد القيمة النهائية لها بالإضافة إلى تحديد رأس المال للشركة الجديدة، وذلك عند الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة.

من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً لهذه الشركة ولكن لا يمكن تحديده حالياً، لحين استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

ستعمل هذه المبادرة على تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي في المنطقة والعالم، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة في قلب منطقة الشرق الأوسط كمحور يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ستدير الشركة الجديدة وتواصل الاستثمار في الكابلات البحرية بما في ذلك الكابلات الجديدة التي يتم تمديدها في نقاط متعددة في المملكة العربية السعودية.

كما ستدير الشركة الجديدة أيضاً مراكز البيانات وستواصل الاستثمار في مراكز بيانات جديدة في جميع أنحاء المملكة والمنطقة وفي البنية التحتية الرقمية الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين المحتويات والخدمات السحابية بما يحقق خطط التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.