كاثي وود تعود لشراء تسلا.. رصدت 50 مليون دولار لهذا الهدف

عادت المليارديرة العصامية، كاثي وود للشراء في أسهم تسلا مرة أخرى، عبر صندوقها الرئيسي ARK Innovation.

يأتي ذلك، فيما تتطلع إلى التعافي مع استمرار ضعف أداء صناديقها، وتقلبات السوق الأخيرة لشراء الأسهم التي فقدت الكثير من قيمتها مثل تسلا، وروبين هوود، وكلاهما شهد موجة تراجعات عنيفة خلال يناير.

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وقبل يومين كشفت إفصاحات البورصة عن شراء المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Ark Invest ما مجموعه 2.58 مليون سهم من تطبيق Robinhood الشهير لتداول الأسهم بعد أن انخفض السهم إلى مستوى قياسي أقل من 10 دولارات يوم الجمعة بعد تقرير أرباح فصلية كئيب.

كما يعد شراء أسهم تسلا هي المرة الأولى التي تضيف فيها الشركة إلى صناديقها بعد آخر عملية شراء في يونيو 2021، بشراء ما يقرب من 55000 سهم - بقيمة تقارب 50 مليون دولار - من شركة صناعة السيارات الكهربائية، وفقاً لما ذكرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

انخفض سهم تسلا بما يزيد عن 20% حتى الآن هذا العام، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسهم النمو وأسهم التكنولوجيا، ولكن شراء وود الأخير قد يكون علامة على أنها تعتقد أن الأسهم قد انخفضت إلى مستوى أكثر معقولية.

وتشكل أسهم تسلا حوالي 8% من محفظة صندوق Ark Innovation ETF، بقيمة إجمالية تزيد عن 900 مليون دولار، وفقاً لبيانات Morningstar.

بعد صعودها إلى الشهرة في عام 2020، مع ارتفاع صندوقها الرائد بنسبة 150% تقريباً، تراجع أداء وود منذ ذلك الحين. وانخفض صندوق Ark Innovation بنسبة 24% في عام 2021، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 27%. حتى الآن هذا العام، انخفض الصندوق بنسبة 20% أخرى.