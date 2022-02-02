مساهمو "استثمار" يقرون توزيعات مجانية لزيادة رأسماله 33% وأرباح نقدية 525 مليون ريال

وافق مساهمو البنك السعودي للاستثمار "استثمار" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أمس الثلاثاء، على زيادة رأس ماله بنسبة 33.3% إلى 10 مليارات ريال بدلاً من 7.5 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة ستتم عن طريق رسملة 2.5 مليار ريال من الاحتياطي النظامي، عبر منح سهم مجاني لكل 3 أسهم.

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وتهدف زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ووافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2021 بواقع 70 هللة للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 525 مليون ريال، بنسبة 7% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 10 فبراير 2022.

وعقب موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية؛ أعلنت "تداول السعودية"، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 17.02 ريال اليوم الأربعاء وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 6 فبراير 2022.