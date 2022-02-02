"تسلا" تستدعي 53 ألف سيارة ذاتية القيادة لهذا السبب

سوف تستدعي شركة "تسلا" جميع المركبات البالغ عددها 53822 وحدة بميزة "القيادة الذاتية الكاملة" لمساعدة السائق بعد أن تمت برمجتها عن قصد لتتدحرج ببطء من خلال إشارات التوقف في بعض السيناريوهات.

وسوف يؤثر الاستدعاء على السيارات من طراز S و X و 3 و Y التي تم تمكين إصدارها التجريبي من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة".

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"القيادة الذاتية الكاملة" وهي ميزة مثيرة للجدل لمساعدة السائق تهدف إلى السماح للسيارات في يوم من الأيام بقيادة نفسها.

توجه التكنولوجيا أحيانًا سيارات "تسلا" بسلاسة وتلتزم بقواعد المرور مثل التوقف عند الإشارات الحمراء. لكن في حالات أخرى، ثبت أن هذا التوجه غير متسق، وفقًا لحسابات السائقين المذعورين الذين يستخدمون البرنامج. تقول "تسلا" إن "القيادة الذاتية الكاملة" تتطلب سائقًا يقظًا ومستعدًا للسيطرة الكاملة على السيارة في أي وقت.

تمكنت "القيادة الذاتية الكاملة" من تجاوز علامات التوقف منذ إصدار الإصدار الأول في أكتوبر 2020. وقررت "تسلا" تعطيل الوظيفة بعد اجتماعات هذا الشهر مع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، التي تنظم السيارات.

قالت الإدارة في بيان: "يحظر قانون سلامة المركبات على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك خيارات التصميم المتعمدة غير الآمنة. إذا أظهرت المعلومات احتمال وجود مخاطر تتعلق بالسلامة، فإن السيارة سوف تتصرف على الفور".

ستقوم "تسلا" بتعطيل الوظيفة في أقرب وقت من هذا الشهر في إصدار محدث من برنامج "القيادة الذاتية الكامل" الذي تم إصداره عبر الإنترنت، وفقًا لوثيقة قدمتها شركة صناعة السيارات. لن يحتاج السائقون إلى أخذ سياراتهم للصيانة. لكن لم ترد "تسلا" على طلب للتعليق.

الميزة التي تم استدعاؤها، والتي تسمى "التوقف المتدحرج"، تسمح للمركبات بالسير عبر تقاطعات التوقف الشامل بسرعة تصل إلى 5.6 ميل في الساعة في ظل ظروف معينة. وكان على السائقين ضبط سيارتهم على نمط "القيادة الذاتية الكاملة" الذي يتضمن هذه الميزة. لا يوصف إعداد السيارة "البارد"، وهو الإعداد الذي يمكن للمستخدم تحديده والذي يقود بشكل أكثر تحفظًا من الخيارات التي توفرها تسلا للسائقين، بأنه يتضمن الميزة. وتشمل الإعدادات الأخرى، "متوسط" و"حازم".

وتتطلب وظيفة "إيقاف التدحرج" أيضًا عدم اكتشاف أي سيارات متحركة أو مشاة أو راكبي دراجات بالقرب من التقاطع. ولن يتم تنشيط الوظيفة بدون الرؤية الكافية، ويجب ألا يزيد حد السرعة لجميع الطرق التي تدخل التقاطع عن 30 ميلاً في الساعة.

وإذا تم استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه، عندها فقط ستنتقل السيارة عبر تقاطع الطرق الشامل بسرعة من 0.1 ميل في الساعة إلى 5.6 ميل في الساعة دون التوقف أولاً بشكل كامل"، حسبما تنص وثيقة الاستدعاء. وقالت "تسلا"، إنها ليست على علم بأي اصطدامات أو إصابات أو وفيات متعلقة بهذه الميزة.