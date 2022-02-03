أرباح بنك الجزيرة تقفز 2877% فوق مليار ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية السنوية لبنك الجزيرة ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 2876.6% إلى نحو 1.01 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 33.8 مليون ريال في 2020.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن صافي الدخل ارتفع بنحو 972 مليون ريال في 2021، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنحو 951 مليون ريال وارتفاع دخل العمليات بنسبة 8%.

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وأضاف بنك الجزيرة أن دخل العمليات ارتفع بسبب الزيادة في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، قابله انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى.

وأشار بنك الجزيرة إلى ارتفاع مصاريف العمليات بدون مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح بنك الجزيرة 228.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل خسائر نحو 495 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.