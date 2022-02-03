ارتفاع أرباح "سابك" السعودية الفصلية 119% إلى 4.93 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 119%، في الربع الرابع من 2021، إلى 4.93 مليار ريال، مقابل 2.25 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2020.

وانخفضت الأرباح بنسبة 11.8%، مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق عليه والتي كانت 5.59 مليار ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الرابع من 2021، نحو 8.6 مليار ريال، مقابل 3.8 مليار ريال، في الربع الرابع من 2020، بنمو 127.7%.

وخلال 2021، حققت "سابك" أرباحا بلغت قيمتها 23.03 مليار ريال.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي بشكل أساسي إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع في الكميات المباعة على الرغم من تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية وإعادة هيكلة بصافي مبلغ 0.92 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.76 مليار ريال وارتفاع في أعباء التمويل نتيجة لإعادة قياس مشتقات أداوت حقوق ملكية للعقود الآجلة المتعلقة باتفاقيات بعض المشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.

وأضافت "سابك" سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق عليه بشكل أساسي نتيجة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية وإعادة هيكلة، بصافي مبلغ 0.92 مليار ريال، بلغت حصة سابك منها 0.76 مليار ريال، وارتفاعا في أعباء التمويل نتيجة لإعادة قياس مشتقات أداوت حقوق ملكية للعقود الآجلة المتعلقة باتفاقيات بعض المشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال، والتي بطبيعتها غير نقدية، على الرغم من الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع الكميات المباعة مقارنة مع الربع السابق.

وفيما يتعلق بأرباح العام 2021، قالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وكذلك حصة سابك في صافي نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة.