"إعمار المدينة الاقتصادية" توقع اتفاقية مع "ساب" لجدولة قرض بـ 976.2 مليون ريال

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عن توقيع اتفاق إعادة جدولة القرض القائم مع البنك السعودي البريطاني "ساب" ومراجعة شروط تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت "إعمار" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاتفاق يشمل شروطا معدلة لتسهيل قرض طويل الأجل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية "تورق" البالغ 976.25 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أن مبلغ التمويل الأساسي ملياري ريال، فيما بلغ مجموع مبلغ التسهيلات الحالية 1.276 مليار ريال، ومبلغ القرض طويل الأجل القائم المعاد جدولته 976.25 مليون ريال.

وأضافت أن فترة السداد بالاتفاق الجديد تبدأ من يونيو 2023 حتى ديسمبر 2029، من خلال أقساط نصف سنوية، قياسا على فترة السداد بالاتفاق السابق من سبتمبر 2014 حتي سبتمبر 2021.

وتشمل الضمانات المقدمة مقابل الحصول على التسهيلات "أراضي داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وسند لأمر بقيمة التسهيلات".

وأوضحت الشركة أن إعادة جدولة التمويل جاءت لتيسير التدفقات النقدية للشركة وتحسين قدرتها على المضي قدماً في تحقيق خططها للنمو.

وبينت الشركة أن التسهيل الحالي يشتمل أيضاً على تسهيلات رأس المال العامل قائمة تبلغ 300 مليون ريال تتضمن تسهيلات قصيرة الأجل (تورق) وخطابات ضمانات وخطابات اعتماد.