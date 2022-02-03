"عسير": دائرة الدعاوى الكبيرة تلزم بائع أرض الرياض بسداد 202 مليون ريال لصالحها

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، عن صدور حكم ابتدائي لصالحها من دائرة الدعاوى الكبيرة في الدعوى القضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك.

كانت محكمة الاستئناف قد قبلت التماس المدعى عليه، والذي نقض فيه الحكم الصادر ورد دعوى الشركة المدعية.

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وقالت "عسير"، إن دائرة الدعاوى الكبيرة، حكمت بفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين الشركة والبائع المدعى عليه، وألزمت البائع بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح "عسير".

وأضافت "عسير" أن حكم دائرة الدعاوى الكبيرة، يعتبر ابتدائياً وسيتم تسليم نسخة منه للطرفين يوم الأحد 6 فبراير 2022، ويحق لكل طرف خلال 30 يوماً الاعتراض على الحكم.

وأوضحت شركة عسير للتجارة، أنه سبق لها التقدم بمذكرة اعتراضية لمحكمة الاستئناف في 28 أبريل 2021، على الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 1 أبريل 2021، بالتراجع عن الحكم السابق الصادر في 8 نوفمبر 2020، الذي نص بفسخ عقد البيع المبرم بين الشركة والبائع وما ألحق به ورد دعوى الشركة لعدم الاختصاص النوعي لكون القضية من القضايا الكبيرة التي تزيد مبلغها عن 100 مليون ريال وأنها مشمولة باختصاص دائرة الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض، والتي قررت من خلالها محكمة الاستئناف إحالة الموضوع لرئيس المحكمة كون الأمر يتعلق بين دوائر المحكمة الواحدة وتقع ضمن قواعد التوزيع الداخلي والمختص بالفصل فيها رئيس المحكمة وليس لمحكمة الاستئناف ولاية للفصل في الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة، وبإحالتها إلى دائرة الدعاوى الكبيرة والتي أصدرت حكمها لصالح الشركة في الجلسة المحددة بتاريخ 2 فبراير 2022.