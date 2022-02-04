.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق الاستثمارات يمتلك حصصا في شركتي ألعاب يابانيتين بمليار دولار

  • الخط
صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات يمتلك حصصا في شركتي ألعاب يابانيتين بمليار دولار

الشركتان مدرجتان في بورصة طوكيو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تملكه حصصا تزيد عن 5% في شركتي ألعاب الفيديو اليابانيتين، Capcom وNexon المدرجتين في بورصة طوكيو بمبالغ تزيد عن مليار دولار.

وتقف شركة Capcom خلف اللعبتين الشهيرتين Street Fighter و Resident Evil بينما تقف Nexon خلف لعبتي MapleStory و Dungeon & Fighter.

وكان الصندوق قد رفع من استثماراته في شركات ألعاب الفيديو في العامين الماضيين حيث سبق أن استثمر في شركة Activision التي تنوي مايكروسوفت الاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قوات الشرعية تواصل الضغط على ميليشيا الحوثي بمعسكر أم ريش قوات الشرعية تواصل الضغط على ميليشيا الحوثي بمعسكر أم ريش
اكتشف المزيد