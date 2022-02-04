صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات يمتلك حصصا في شركتي ألعاب يابانيتين بمليار دولار
الشركتان مدرجتان في بورصة طوكيو
كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تملكه حصصا تزيد عن 5% في شركتي ألعاب الفيديو اليابانيتين، Capcom وNexon المدرجتين في بورصة طوكيو بمبالغ تزيد عن مليار دولار.
وتقف شركة Capcom خلف اللعبتين الشهيرتين Street Fighter و Resident Evil بينما تقف Nexon خلف لعبتي MapleStory و Dungeon & Fighter.
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وكان الصندوق قد رفع من استثماراته في شركات ألعاب الفيديو في العامين الماضيين حيث سبق أن استثمر في شركة Activision التي تنوي مايكروسوفت الاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.
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