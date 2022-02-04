وول ستريت جورنال: أرامكو  تدرس بيع حصة إضافية من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار 

تدرس شركة أرامكو السعودية بيع حصة إضافية من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار في طرح جديد بسوق الأسهم، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة إن أرامكو السعودية تناقش خططا لأكبر طرح أسهم على الإطلاق في الرياض ومن المحتمل أن يكون هناك إدراج ثانوي في لندن و سنغافورة أو أسواق أخرى.

مادة اعلانية

وأضافت أن هذه القيمة تعادل نحو 2.5% من القيمة الحالية لأسهم شركة أرامكو.

وأشارت إلى أن مسؤولين تنفيذيين بالشركة عقدوا مباحثات داخلية، ومحادثات مع مستشارين مستقلين خارج الشركة بشأن طرح الحصة الإضافية في السوق السعودية "تداول".

وذكرت الصحيفة أن هذا الطرح سيكون الأكبر في تاريخ أسواق المال بعد أن حققت الشركة هذا الرقم القياسي عندما جمعت نحو 29.4 مليار دولار من طرح أولي لحصة من أسهمها في سوق تداول عام 2019.

وما زالت مباحثات الطرح الجديد جارية وقيد الإعداد، وقد يتم تأخيرها أو تغييرها، وفقا للمصادر.